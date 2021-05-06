УЕФА объявил номинантов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявили номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список, опубликованный в «твиттере» организации, попали следующие футболисты: Рияд Марез, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити), Н'Голо Канте, Кай Хаверц (оба – «Челси»). Победитель определится путём голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе в прошедших полуфинальных матчах 1\2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома обыграл «Пари Сен-Жермен» (2:0), а лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» оказался сильнее «Реал Мадрида» (2:0). Таким образом, в финале турнира встретятся две английские команды.
Решающий матч пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция). Напомним, ранее стало известно о том, что на финальный поединок Лиги чемпионов будет допущено 25 тыс. зрителей.
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