Агент Клоппа заверил, что Юрген не покинет «Ливерпуль» в межсезонье

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ответил на вопрос о том, продолжит ли немецкий специалист работу с мерсисайдцами.

«Абсолютно точно! Никаких переговоров не было», — приводит слова Косицке Sky Sport Germany.

На вопрос о том, предусмотрена ли в контракте Клоппа сумма, которую должен заплатить другой клуб, если захочет пригласить Юргена, агент отвечать не стал.

Клопп работает с «Ливерпулем» с 2015 года. С английской командой он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» в 33 матчах набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. 8 мая в рамках 35-го тура Премьер-лиги действующий чемпион сыграет с «Саутгемптоном».

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»