Джон Терри поздравил «Челси», опубликовав детское фото Мэйсона Маунта
Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри, ныне являющийся ассистентом главного тренера в «Астон Вилле», поздравил «синих» с выходом в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче с мадридским «Реалом» подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счётом 2:0. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.
Терри опубликовал пост в своём «инстаграме», показав детское фото Мэйсона Маунта, забившего второй гол в ворота «Реала».
«Поздравляю „Челси“. Остался один матч», — написал Терри.
В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 61 очко в 34 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»
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