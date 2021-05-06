Джон Терри поздравил «Челси», опубликовав детское фото Мэйсона Маунта

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри, ныне являющийся ассистентом главного тренера в «Астон Вилле», поздравил «синих» с выходом в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче с мадридским «Реалом» подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счётом 2:0. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

Терри опубликовал пост в своём «инстаграме», показав детское фото Мэйсона Маунта, забившего второй гол в ворота «Реала».

«Поздравляю „Челси“. Остался один матч», — написал Терри.

В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 61 очко в 34 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»