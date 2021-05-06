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Малком опубликовал пост после чемпионства «Зенита»

Малком опубликовал пост после чемпионства «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания командой титула чемпиона России.

«Быть чемпионом и при этом рядом с семьёй — бесценно. Вы ценнее титула, всё для вас. Кого-то из семейства Оливейра не хватает на фото», — написал Малком.

Напомним, в чемпионском матче «Зенит» принимал «Локомотив». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:1 и завоевали титул за два тура до конца сезона. Для санкт-петербургского клуба это чемпионство стало третьим подряд.

«Зенит» стал чемпионом в восьмой раз в своей истории. До этого сезона сине-бело-голубые выигрывали чемпионат СССР в 1984 году, а лучшими в России становились в 2007, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах.

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