Малком опубликовал пост после чемпионства «Зенита»
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания командой титула чемпиона России.
«Быть чемпионом и при этом рядом с семьёй — бесценно. Вы ценнее титула, всё для вас. Кого-то из семейства Оливейра не хватает на фото», — написал Малком.
Напомним, в чемпионском матче «Зенит» принимал «Локомотив». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:1 и завоевали титул за два тура до конца сезона. Для санкт-петербургского клуба это чемпионство стало третьим подряд.
«Зенит» стал чемпионом в восьмой раз в своей истории. До этого сезона сине-бело-голубые выигрывали чемпионат СССР в 1984 году, а лучшими в России становились в 2007, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах.
«Зенит» — опять чемпион. Что будет дальше?
Какие планы у санкт-петербуржцев по селекции и развитию команды.
Рекомендуем вам
- 6 мая 2021
-
10:11
-
10:03
-
09:59
-
09:58
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:59
-
04:03
-
02:06
-
01:56
-
01:34
-
01:15
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:29
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:02
- 5 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:27
-
23:19
-
23:13
-
23:03
-
22:47
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам