Линекер: это самый слабый «Реал» на моей памяти. «Челси» оторвался на миллион миль
Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер высказался о выходе «Челси» в финал Лиги чемпионов незадолго до окончания ответного полуфинального матча с мадридским «Реалом».
«Наконец-то «Челси» похоронил интригу. Они выступили блестяще и по игре оторвались от соперника на миллион миль. Этот «Реал» — самый слабый на моей памяти», — написал Линекер в своём «твиттере».
Напомним, в первом матче «Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече, состоявшейся накануне, 5 мая, в Лондоне, синие одержали победу — 2:0. В финале Лиги чемпионов лондонцы встретятся с другой английской командой — «Манчестер Сити». Матч состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.
«Челси» — машина прессинга. А лучше всех в атаке сыграл Канте
Таким беспомощным мы «Реал» давно не видели.
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