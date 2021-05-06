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«Реал» должен потерять сон всей командой». Маунт припомнил Кроосу его слова

«Реал» должен потерять сон всей командой». Маунт припомнил Кроосу его слова
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт напомнил о словах хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса после выхода синих в финал Лиги чемпионов.

Перед ответным полуфинальным матчем, завершившимся победой английской команды со счётом 2:0, немецкий футболист «сливочных» заявил, что не так много коллективов создавали ему проблемы. «За 15 лет карьеры я ни разу не страдал от бессонницы», — сказал Тони.

«Я видел, один из игроков «Реала» сказал перед матчем, что не страдает от бессонницы. Но теперь, после встречи с нами, они должны потерять сон всей командой. Мы отдались игре на сто процентов и бились до конца. Вы видели — мы не дали им создать много моментов. Мы выглядим серьёзно, нужно продолжать в том же духе», — цитирует Маунта Goal.com со ссылкой на CBS Sports.

В финале Лиги чемпионов «Челси» встретится с другой английской командой — «Манчестер Сити». Матч состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.

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