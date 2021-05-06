«Милан» рассматривает назначение Маурицио Сарри в случае непопадания в Лигу чемпионов

В «Милане» раздумывают над сменой главного тренера. В настоящее время пост занимает Стефано Пиоли.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, россонери рассматривают вариант с приглашением бывшего наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри. Назначение может произойти в том случае, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании.



За четыре тура до конца сезона «Милан», набрав 69 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Ювентусу» и «Аталанте» по дополнительным показателям. Также выше находится «Интер» (82), уже гарантировавший себе чемпионский титул. Ближайший преследователь россонери, «Наполи», отстаёт на два очка.



Напомним, Сарри остаётся без работы с лета прошлого года, когда его отправили в отставку из «Ювентуса». До назначения в туринский клуб специалист тренировал «Челси», «Наполи», «Эмполи» и ряд команд на родине.

Маурицио Сарри в ближайшее время может вернуться в АПЛ