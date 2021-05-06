«Милан» рассматривает назначение Маурицио Сарри в случае непопадания в Лигу чемпионов

В «Милане» раздумывают над сменой главного тренера. В настоящее время пост занимает Стефано Пиоли.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, россонери рассматривают вариант с приглашением бывшего наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри. Назначение может произойти в том случае, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании.
За четыре тура до конца сезона «Милан», набрав 69 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая «Ювентусу» и «Аталанте» по дополнительным показателям. Также выше находится «Интер» (82), уже гарантировавший себе чемпионский титул. Ближайший преследователь россонери, «Наполи», отстаёт на два очка.
Напомним, Сарри остаётся без работы с лета прошлого года, когда его отправили в отставку из «Ювентуса». До назначения в туринский клуб специалист тренировал «Челси», «Наполи», «Эмполи» и ряд команд на родине.
- 6 мая 2021
-
11:46
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:03
-
09:59
-
09:58
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:59
-
04:03
-
02:06
-
01:56
-
01:34
-
01:15
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:29
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:02
- 5 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:27