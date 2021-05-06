Капитан «Ромы» Пеллегрини может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может сменить клуб в летнее трансферное окно.
24-летним капитаном римского клуба активно интересуется «Ливерпуль». Английский клуб рассматривает Пеллегрини в качестве замены Жоржиньо Вейналдума, контракт которого истекает летом этого года.
Контракт Пеллегрини с «Ромой» заканчивается летом 2022 года, переговоры о продлении ведутся с зимы. Также в соглашении есть пункт о выкупе футболиста за € 29 млн, сообщает Mirror.
Новый главный тренер римлян Жозе Моуринью заявил о необходимости приобретения новых футболистов в линию полузащиты, что может повлиять на место итальянского игрока в клубе.
В нынешнем сезоне Лоренцо Пеллегрини провёл 43 игры за «Рому» во всех турнирах, забив девять мячей и отдав восемь голевых передач.
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