Ромелу Лукаку сфотографировался с партнёрами по «Интеру», ранее выступавшими за «МЮ»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с одноклубниками, ранее выступавшими за «Манчестер Юнайтед». На снимке помимо бельгийца присутствуют Эшли Янг, Алексис Санчес и Маттео Дармиан.
Фото: «Инстаграм» Ромелу Лукаку
«Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2020/2021. Лукаку защищает цвета итальянской команды с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач. «Интер» завоевал чемпионский титул впервые с 2010 года.
Свой последний титул победителя Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2013 году. В нынешнем розыгрыше АПЛ подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место после 33 матчей.
Тысячи фанатов «Манчестер Юнайтед» протестуют против владельцев клуба
- 6 мая 2021
-
11:46
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:03
-
09:59
-
09:58
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:59
-
04:03
-
02:06
-
01:56
-
01:34
-
01:15
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:29
-
00:15
-
00:14
-
00:06
-
00:02
- 5 мая 2021
-
23:53
-
23:45
-
23:40
-
23:27