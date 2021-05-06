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Ромелу Лукаку сфотографировался с партнёрами по «Интеру», ранее выступавшими за «МЮ»

Ромелу Лукаку сфотографировался с партнёрами по «Интеру», ранее выступавшими за «МЮ»
Футбол / Англия 0
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Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку в своём «инстаграме» опубликовал фотографию с одноклубниками, ранее выступавшими за «Манчестер Юнайтед». На снимке помимо бельгийца присутствуют Эшли Янг, Алексис Санчес и Маттео Дармиан.

Фото: «Инстаграм» Ромелу Лукаку

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2020/2021. Лукаку защищает цвета итальянской команды с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 9 результативных передач. «Интер» завоевал чемпионский титул впервые с 2010 года.

Свой последний титул победителя Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2013 году. В нынешнем розыгрыше АПЛ подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место после 33 матчей.

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