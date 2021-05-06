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Рио Фердинанд: «Челси» выиграет Премьер-лигу в следующем году

Рио Фердинанд: «Челси» выиграет Премьер-лигу в следующем году
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Рио Фердинанд предположил, что в следующем сезоне английскую Премьер-лигу выиграет «Челси».

«Вы видели статистику «Челси»? Думаю, они выиграют Премьер-лигу в следующем году. После назначения Тухеля они лидируют почти по всем показателям: пропущенные голы, созданные моменты. За такую работу Тухелю стоит лишь поаплодировать. Это невероятно», — сказал Фердинанд на видео в его YouTube-канале.

Вчера, 5 мая, «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче лондонский клуб обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:0. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Челси» набрал 61 очко в 34 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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