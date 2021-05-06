«Это абсолютный кошмар!» Каррагер — о выходе «Ман Сити» и «Челси» в финал Лиги чемпионов

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о выходе в финал Лиги чемпионов двух соперников красных по чемпионату Англии — «Манчестер Сити» и «Челси».



«Это абсолютный кошмар, серьёзно! Слушайте, в какой-то степени я доволен, потому что это показывает силу английского футбола в данный момент. После сегодняшних матчей Лиги Европы может случиться так, что в финалах еврокубков будут играть только английские команды», — цитирует Каррагера Metro со ссылкой на CBS Sports.



Напомним, «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов дважды переиграл «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0). В свою очередь «Челси» одолел «Реал» благодаря победе в ответной встрече (1:1, 2:0).



Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.

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