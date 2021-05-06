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Сандро Шварц: игроки «Динамо» могут планировать сменить клуб. Это нормальная ситуация

Сандро Шварц: игроки «Динамо» могут планировать сменить клуб. Это нормальная ситуация
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном уходе ряда игроков из клуба, а также ответил на вопрос о проблемах с реализацией.

«Что касается состава на будущий сезон, у нас ведётся внутренняя работа. Естественно, что игроки, которые у нас есть, могут планировать поменять клуб, это нормальная ситуация. Но сейчас для нас важны предстоящие матчи. Наше внимание на этом.

Реализация? Хорошая новость в том, что у нас много моментов — это результат большой работы. Следующий шаг — использовать всё, что мы создаём. Мы болезненно пережили последние поражения, но нам нужно извлечь урок и двигаться дальше. Шансы, которые мы не использовали, являются пищей для размышления. Мы работаем на тренировках, и рано или поздно вознаграждение придёт. Если говорить о последних матчах, перед нами стоит задача: не давать сопернику побеждать, когда они создают значительно меньше моментов, чем мы», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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