Шварц: «Локомотив» не потеряет в качестве игры без Крыховяка. Его безболезненно заменят

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об отсутствии в составе «Локомотива» полузащитника Гжегожа Крыховяка в предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Крыховяк — очень важный игрок, особенно при владении мячом. Но я считаю, что «Локомотив» сможет безболезненно его заменить. Они не потеряют в качестве игры. У них много игроков, способных сыграть на его позиции. Их команда надёжно защищается.



Мне сложно оценить эмоциональное состояние соперника после крупного поражения. Могу сказать, что знаю не всех игроков, но тот же Чорлука — очень опытный игрок, и они смогут пережить такой результат. «Локо» не находится в эмоциональной яме после проигрыша», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.