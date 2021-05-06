Сын президента «Наполи» раскритиковал финансовый фэйр-плей и итальянских судей

Вице-президент «Наполи» Эдоардо Де Лаурентис обвиняет другие итальянские клубы в несоблюдении финансового фэйр-плей.
«Где финансовый фэйр-плей? «Наполи» имел проблемы из-за гораздо меньших трат. Существует ли справедливость? Или мы продолжаем делать вид, что ничего не происходит? Плохой итальянский футбол», — написал Де Лаурентис в своём «инстаграме».
Затем Де Лаурентис прикрепил ссылку с некоторыми решениями арбитров и добавил в комментариях: «Лацио» — «Наполи», 13-й тур; «Сассуоло» — «Наполи», 25-й тур; «Милан» — «Наполи», 27-й тур; «Наполи» — «Интер», 31-й тур; «Наполи» – «Кальяри», 34-й тур». Некоторые пользователи отреагировали на это, заявив, что у «Наполи отняли очки». Невозможно точно сказать, кто является целью сообщения сына президента «Наполи» Аурелио де Лаурентиса.
В нынешнем сезоне «Наполи» после 34 туров занимает пятое место в итальянской Серии А, набрав 67 очков.
- 6 мая 2021
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