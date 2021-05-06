«ПСЖ» планирует состав на следующий сезон с учётом Месси

Руководство «ПСЖ» убеждено, что им удастся приобрести летом Лионеля Месси.



Парижский клуб планирует состав на следующий сезон с учётом нахождения в нём аргентинского футболиста. «ПСЖ» предлагает Месси заманчивое предложение, предполагающее два года контракта с возможностью продления на ещё один сезон.



Другой целью клуба является продление соглашений с двумя главными звёздами – Неймаром и Килианом Мбаппе. Руководство клуба планирует доверить свой проект нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино, позволив ему формировать состав на своё усмотрение, сообщает издание Le Parisien.



Несмотря на огромные финансовые затраты, в «ПСЖ» убеждены, что сохранение Неймара и Мбаппе, а также покупка Месси принесут огромные маркетинговые доходы, способные удерживать клуб в рамках финансового фейр-плей.

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