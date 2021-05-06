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Рио Фердинанд: Вернера прорвёт. В следующем сезоне он громко заявит о себе

Рио Фердинанд: Вернера прорвёт. В следующем сезоне он громко заявит о себе
Футбол / Англия 0
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Рио Фердинанд оценил игру немецкого форварда «Челси» Тимо Вернера в нынешнем сезоне.

«Вернера прорвёт. В следующем сезоне он громко заявит о себе. Это лишь его первый год в новой стране. Люди забывают, что он ещё адаптируется в период пандемии, между прочим. Это непростое время для адаптации. Он лишь недавно пришёл в команду, но уже забил больше 10 голов и отдал больше 10 голевых передач. Он причастен к большинству голов команды», — сказал Фердинанд на видео на его YouTube-канале.

Вчера, 5 мая, «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче лондонский клуб обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:0, Вернер стал автором первого гола. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Челси» набрал 61 очко в 34 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Видео гола Вернера в ворота «Вест Хэм Юнайтед»

Рио Фердинанд: «Челси» выиграет Премьер-лигу в следующем году
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