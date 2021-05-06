Сандро Шварц: нереализованные моменты не должны сломить «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Считаю, что схема не имеет большого значения. Мы не забили не из-за неё. Да, у нас не было реализации, но мы создали много моментов. Над использованием шансов надо работать.
Пропущенные мячи и нереализованные моменты не должны нас сломить, ребята не должны опускать голову. Нам нужно сохранять внимание и концентрацию, стараться переломить ход игры, как в матче с «Краснодаром», когда мы нашли внутренние силы. Этот пример мы должны реализовывать в будущем. Нам нужно верить в себя и делать всё, что мы можем.
Моро может сыграть и «шестёрку», и «восьмёрку», мы это знаем. Он обладает большим набором качеств, у него хорошая реализация и уровень передач. Нам нужно реализовывать его потенциал», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 6 мая 2021
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