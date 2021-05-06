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Де Дзерби договорился с «Шахтёром» и готов возглавить клуб

Де Дзерби договорился с «Шахтёром» и готов возглавить клуб
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби покинет клуб по окончании сезона и возглавит «Шахтёр».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у итальянского специалиста есть устная договорённость с «Шахтёром». Заместитель директора по футболу донецкого клуба Карло Николини контактировал последние две недели с Де Дзерби, что послужило ускорению переговорного процесса. «Шахтёр» убедил тренера в привлекательности проекта.

Контракт со специалистом будет заключён на 3 года, зарплата составит около € 2 млн. С переходом Де Дзерби также связывают возможные трансферы игроков «Сассуоло» в украинский клуб – полузащитников Жереми Бога и Филипа Джуричича.

«Сассуоло» в качестве замены Де Дзерби рассматривает тренера Винченцо Итальяно.

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