Де Дзерби договорился с «Шахтёром» и готов возглавить клуб

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби покинет клуб по окончании сезона и возглавит «Шахтёр».



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у итальянского специалиста есть устная договорённость с «Шахтёром». Заместитель директора по футболу донецкого клуба Карло Николини контактировал последние две недели с Де Дзерби, что послужило ускорению переговорного процесса. «Шахтёр» убедил тренера в привлекательности проекта.



Контракт со специалистом будет заключён на 3 года, зарплата составит около € 2 млн. С переходом Де Дзерби также связывают возможные трансферы игроков «Сассуоло» в украинский клуб – полузащитников Жереми Бога и Филипа Джуричича.



«Сассуоло» в качестве замены Де Дзерби рассматривает тренера Винченцо Итальяно.

Роберто Де Дзерби: если перейду в «Шахтёр», это не станет какой-то сенсацией