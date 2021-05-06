Азмун может заменить Джеко в «Роме». Клуб также рассматривает Икарди

Стало известно условие, при котором нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Рому» в летнее трансферное окно.



Как сообщает Corriere della Sera, Жозе Моуринью, который станет главным тренером «волков» в летнее межсезонье, симпатизирует лидеру атаки команды Эдину Джеко, однако тот получает € 7,5 млн в год, что является проблемой для клуба. Если босниец покинет «Рому», руководство рассмотрит варианты его замены. Одной из опций является Азмун, также состав римской команды может пополнить Мауро Икарди из «Пари Сен-Жермен».



Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна также заинтересованы «Наполи», «Аталанта» и «Севилья». По последней информации СМИ, дортмундская «Боруссия» запросила информацию об игроке.



Сердар защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (3 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

Жозе Моуринью определился с трансферными целями «Ромы» на лето

Видеообзор чемпионского матча «Зенита», в котором Азмун оформил хет-трик: