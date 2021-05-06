Мэйсон Маунт отреагировал на пост Джона Терри, опубликовавшего его детское фото

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт отреагировал на пост бывшего защитника синих Джона Терри, ныне являющегося ассистентом главного тренера в «Астон Вилле». Вчера, 5 мая, Маунт забил гол и помог команде победить мадридский «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0). После игры Терри поздравил «Челси» с выходом в финал, опубликовав детское фото Мэйсона.

«Вперёд! Ещё одна игра», — написал Маунт в комментарии к посту Терри в «Инстаграме».

В финале Лиги чемпионов «Челси» встретится с другой английской командой — «Манчестер Сити». Матч состоится 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Челси» набрал 61 очко в 34 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Гол Маунта в матче с «Вест Бромвич Альбион»