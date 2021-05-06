Международная федерация футболистов провела исследование о нагрузках на игроков

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) провела исследование о нагрузках элитных футболистов.
Согласно новому отчёту, 80 процентов футболистов, которые выступают на самом высоком уровне, находятся в «критической зоне» подверженности травмам. Общее количество матчей в этой «критической зоне» в сочетании с международными поездками и сокращенными межсезонными перерывами представляет собой проблему для здоровья и продолжительности карьеры игроков.
Отчёт, в котором рассматривается рабочая нагрузка 265 игроков в 43 чемпионатах в период с 1 мая 2020 года по 31 января 2021 года, выпущен в период, когда требования к футболистам были максимально высокими.
Ранее игрок «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов из 36 команд, начинающийся с 2024 года, в котором появятся 4 дополнительных матча на групповом этапе. ФИФА также пытается найти место в календаре для обновлённого Клубного чемпионата мира. Первый турнир должен был состояться в Китае летом 2021 года, но был отложен на неопределённый срок из-за переноса Евро-2020 и Копа Америка.
- 6 мая 2021
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