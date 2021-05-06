Глава ЛГБТ-движения «Арсенала»: не доверяю ФИФА. Они проводят ЧМ в Катаре, где казнят геев

Глава ЛГБТ-движения болельщиков «Арсенала» Джордж Райс рассказал об отношении других фанатов к ним, а также о бойкоте чемпионата мира в Катаре.



«У нас хорошие отношения с клубом. Мы хотим сделать атмосферу на стадионе лучше и гостеприимнее. Фанаты «Арсенала» — приветливые люди. Мы получали одобрение и от болельщиков других команд, вывешивая наши полотна на выездных матчах. Мы существуем как напоминание о том, что делая гомофобные комментарии, вы оскорбляете своих же соратников, просто имеющих иную ориентацию.



Я не доверяю руководящим футбольным органам, просто взгляните на ФИФА. Следующий чемпионат мира пройдёт в стране, которая криминализирует ЛГБТ, устраивает казни по законам шариата. УЕФА тоже обладает подобной репутацией, проводя финал Лиги Европы в Баку.



Эти организации признают дискриминацию и борются с ней на слова, но когда дело доходит до реальных действий, то они не желают что-либо менять. Лично я склонен бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года», — цитирует слова Райса издание Goal.