Глава ЛГБТ-движения «Арсенала»: не доверяю ФИФА. Они проводят ЧМ в Катаре, где казнят геев

Глава ЛГБТ-движения болельщиков «Арсенала» Джордж Райс рассказал об отношении других фанатов к ним, а также о бойкоте чемпионата мира в Катаре.
«У нас хорошие отношения с клубом. Мы хотим сделать атмосферу на стадионе лучше и гостеприимнее. Фанаты «Арсенала» — приветливые люди. Мы получали одобрение и от болельщиков других команд, вывешивая наши полотна на выездных матчах. Мы существуем как напоминание о том, что делая гомофобные комментарии, вы оскорбляете своих же соратников, просто имеющих иную ориентацию.
Я не доверяю руководящим футбольным органам, просто взгляните на ФИФА. Следующий чемпионат мира пройдёт в стране, которая криминализирует ЛГБТ, устраивает казни по законам шариата. УЕФА тоже обладает подобной репутацией, проводя финал Лиги Европы в Баку.
Эти организации признают дискриминацию и борются с ней на слова, но когда дело доходит до реальных действий, то они не желают что-либо менять. Лично я склонен бойкотировать чемпионат мира по футболу 2022 года», — цитирует слова Райса издание Goal.
- 6 мая 2021
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