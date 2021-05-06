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«Краснодар» раздумывает над подписанием Марко Арнаутовича

«Краснодар» раздумывает над подписанием Марко Арнаутовича
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» прорабатывает вариант с подписанием австрийского нападающего Марко Арнаутовича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Арнаутович в настоящее время выступает в Китае за «Шанхай Порт». В ходе своей карьеры 32-летний футболист также защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед», «Сток Сити», «Вердера», «Интера» и «Твенте». В сборную Австрии вызывается с 2008 года.

В нынешнем сезоне Марко принял участие в 3 матчах китайской Суперлиги, в которых забил 3 гола.

«Краснодар», набрав 38 очков в 28 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 11 очков. В оставшихся турах «быки» сыграют с ЦСКА и «Ростовом».

Видеообзор поражения «Краснодара» в матче с «Сочи»:

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