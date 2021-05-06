Лука Модрич — Мэйсону Маунту: желаю удачи в финале
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поздравил хавбека «Челси» Мэйсона Маунта с выходом его команды в финал Лиги чемпионов. В ответной полуфинальной встрече лондонский клуб на своём поле обыграл команду Зинедина Зидана со счётом 2:0, Маунт отметился голом. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.
По окончании ответного матча Модрич обнял Маунта и сказал ему: «Мэйсон, желаю удачи в финале». Этот момент попал в трансляцию канала BT Sport. Маунт ответил Луке: «Спасибо, спасибо».
В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги команда Томаса Тухеля набрала 61 очко в 34 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»
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