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Андрей Мостовой: Дзюба любит выделиться. С костюмом Дэдпула вышло прикольно

Андрей Мостовой: Дзюба любит выделиться. С костюмом Дэдпула вышло прикольно
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в раздевалке команды после досрочного завоевания титула чемпионов России, а также поделился мыслями о праздновании нападающего Артёма Дзюбы, вышедшего на награждение в костюме Дэдпула.

«Анатолий Тимощук бегал и всех поливал шампанским. Но я бы отметил себя как самого активного — для большинства ребят это уже третий подряд трофей чемпионата, а я через это прохожу впервые. Поэтому и эмоций больше всего.

Что касается Дзюбы, надо знать Артёма — он любит выделиться. Сейчас вот с Дэдпулом получилось. Ничего против такого празднования не имею — вышло прикольно и необычно. Как раз в стиле Дзюбы», — приводятся слова Мостового на сайте журнала GQ Russia.

«Это Дэдпул, он умеет всё!» Дзюба явился на награждение в образе супергероя
Как «Зенит» праздновал третье чемпионство подряд.
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