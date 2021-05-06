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Мориц Бауэр: буду рад остаться в «Уфе». В Англии я был несчастлив

Мориц Бауэр: буду рад остаться в «Уфе». В Англии я был несчастлив
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Уфы» Мориц Бауэр, арендованный у «Сток Сити», рассказал об игре в уфимском клубе, работе с Курбаном Бердыевым и таланте Бояна Кркича.

«Мне очень нравилось в России, я отлично провёл время в Казани. У меня была очень сложная ситуация в «Стоке», я был несчастлив. Когда получил предложение от «Уфы», поговорил с моим другом Веролюбом Салатичем, который уже поиграл в «Уфе», а затем — с руководством. Захотел помочь клубу в сложной ситуации.

Мне нравится в Уфе. Представляю, что могу остаться. Посмотрим, что будет летом. Люди недооценивают РПЛ, стараясь видеть лишь негатив. Сборная России хорошо играет, вышла на Евро. Не согласен, что у лиги плохой уровень.

При Стукалове стали больше играть в атаку. Его видение игры подходит «Уфе». До этого мы не забивали пять игр, а в первых двух матчах забили шесть.

Могу ли я назвать Бердыева своим футбольным отцом? Конечно. Он является важным тренером в моей карьере. Его тренировки помогли мне стать лучше.

Боян Кркич, возможно, лучший, с кем я играл. Восхищался его игрой. Я общался с ним и вне поля, он оказался хорошим человеком. Мы дружим до сих пор.

Главная футбольная мечта? Сохранить «Уфе» место в РПЛ. За этим я здесь. Буду счастлив, если выполним задачу. У нас пошли победы, важно поддерживать эту форму до конца сезона», — рассказал Бауэр.

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