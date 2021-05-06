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Андрей Мостовой: Кокорину стоит потерпеть. Он справится

Андрей Мостовой: Кокорину стоит потерпеть. Он справится
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о положении своего бывшего партнёра по «Сочи», нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, практически не играющего в Италии из-за травм.

«Конечно, слежу за развитием карьеры Кокорина. Сейчас ему немного не везёт — череда травм, которая началась ещё в «Спартаке» и продолжается до сих пор. Когда он переходил, я писал ему, пообщались. Могу сказать, что ему стоит потерпеть. В жизни такое бывает, но Саня — очень сильный парень. У него было много неудачных моментов, но он со всем справлялся. Справится и с этим», — приводятся слова Мостового на сайте журнала GQ Russia.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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