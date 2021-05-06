В «Спартаке» отреагировали на информацию о новом контракте для Самуэля Жиго

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию про возможное продление контракта с защитником Самуэлем Жиго.



Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что клуб в ближайшее время предложит французскому футболисту новый трёхлетний договор с повышением зарплаты.



«Жиго — один из ключевых игроков «Спартака». Все переговоры возможны только по окончании сезона. И команда, и клуб сконцентрированы на достижении максимально возможного высокого результата в турнирной таблице», — сказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек.

«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн