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В «Спартаке» отреагировали на информацию о новом контракте для Самуэля Жиго

В «Спартаке» отреагировали на информацию о новом контракте для Самуэля Жиго
Футбол / РПЛ 0
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В московском «Спартаке» отреагировали на информацию про возможное продление контракта с защитником Самуэлем Жиго.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что клуб в ближайшее время предложит французскому футболисту новый трёхлетний договор с повышением зарплаты.

«Жиго — один из ключевых игроков «Спартака». Все переговоры возможны только по окончании сезона. И команда, и клуб сконцентрированы на достижении максимально возможного высокого результата в турнирной таблице», — сказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек.

«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн
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