Андрей Мостовой: не боюсь, что меня не будет в составе сборной России на Евро

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможной поездке на предстоящий чемпионат Европы в составе сборной России.
«Не боюсь ли, что моей фамилии может не быть в составе на Евро? Не боюсь. Наоборот, очень жду списка. Хочется проявить себя в финальных матчах и оказаться в заявке на турнир. Также надеюсь, что команда сможет хорошо выступить на Евро. Рад, что УЕФА расширил заявку на турнир. Чем она больше, тем больше у меня шансов попасть. Думаю, в нынешних обстоятельствах такое решение ассоциации — это правильно, ведь в любой момент кто-то может заболеть», — приводятся слова Мостового на сайте журнала GQ Russia.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 6 мая 2021
-
17:36
-
17:28
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:42
-
16:41
-
16:30
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:44
-
15:41
-
15:32
-
15:16
-
15:13
-
14:58
-
14:40
-
14:35
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:35
-
13:29
-
13:24
-
13:23
-
13:21
-
13:08
-
13:02
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:27