Андрей Мостовой: не боюсь, что меня не будет в составе сборной России на Евро

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможной поездке на предстоящий чемпионат Европы в составе сборной России.



«Не боюсь ли, что моей фамилии может не быть в составе на Евро? Не боюсь. Наоборот, очень жду списка. Хочется проявить себя в финальных матчах и оказаться в заявке на турнир. Также надеюсь, что команда сможет хорошо выступить на Евро. Рад, что УЕФА расширил заявку на турнир. Чем она больше, тем больше у меня шансов попасть. Думаю, в нынешних обстоятельствах такое решение ассоциации — это правильно, ведь в любой момент кто-то может заболеть», — приводятся слова Мостового на сайте журнала GQ Russia.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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