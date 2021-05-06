Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ари: моим первым вариантом остаётся Россия. Не хочу уезжать

Ари: моим первым вариантом остаётся Россия. Не хочу уезжать
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопрос о своём будущем. Футболист покинет стан «быков» по окончании сезона в связи с истечением контракта.

«Моим первым вариантом остаётся Россия. У меня есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы. Конкретных предложений нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.

Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, посмотрю на другие страны», — цитирует Ари «Рейтинг букмекеров».

Ари перебрался в Россию в 2010 году, пополнив состав «Спартака». В 2013 году 35-летний форвард перешёл в «Краснодар», откуда впоследствии уходил в аренду в «Локомотив».

«Мы всегда будем рядом». Жена Ари обратилась к руководству и болельщикам «Краснодара»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021