Ари: моим первым вариантом остаётся Россия. Не хочу уезжать

Нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопрос о своём будущем. Футболист покинет стан «быков» по окончании сезона в связи с истечением контракта.



«Моим первым вариантом остаётся Россия. У меня есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы. Конкретных предложений нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.



Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, посмотрю на другие страны», — цитирует Ари «Рейтинг букмекеров».



Ари перебрался в Россию в 2010 году, пополнив состав «Спартака». В 2013 году 35-летний форвард перешёл в «Краснодар», откуда впоследствии уходил в аренду в «Локомотив».

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