Камавинга может заменить Бускетса в «Барселоне»

«Барселона» рассматривает игрока «Ренна» Эдуардо Камавинга в качестве кандидата на замену опорному полузащитнику клуба Серхио Бускетсу, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, каталонский клуб нацелен на приобретение молодого полузащитника с опытом выступлений на высоком уровне. Помимо 18-летнего Камавинга, «Барса» рассматривает кандидатуры 23-летнего Мануэля Локателли из «Сассуоло» и 24-летнего Микеля Мерино из «Реал Сосьедада».



Контракт Камавинга истекает через год, и пока он откладывает его продление. Среди клубов, которые также следили за ним, присутствует мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан восхищается талантом молодого французского игрока.

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