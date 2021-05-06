Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил итоги рассмотрения ситуации с удалением главного тренера «Зенита»-2 Владислава Радимова во время матча с «Тверью» в ПФЛ. Комитет огласил штрафы за нарушение регламента.
«Радимов оскорблял судейскую бригаду, был удалён, но потом он снова зашёл в спортивное ядро. После матча Радимов зашёл в судейскую, нецензурно оскорбив инспектора матча. Президент клуба «Тверь» Аджоев и спортивный директор Панфилов заходили в судейскую без разрешения. Аджоев оскорблял и угрожал судейской бригаде.
Радимов за оскорбление, вход в судейскую и неисполнение санкций дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тыс. рублей. «Тверь» — за необеспечение безопасности оштрафована на 50 тыс. и один матч на нейтральном поле.
Панфилов за появление в судейской комнате оштрафован на 50 тыс. рублей, за неявку на КДК без уважительной причины – на 30 тыс. Мы обратились к Александру Дюкову для того, чтобы он инициировал обращение в комитет по этике, касаемо Аджоева. Боремся с этими негативными явлениями. Надо бороться и наказывать, жёстко наказывать!» — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 6 мая 2021
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