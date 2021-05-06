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Тренера «Химок» Черевченко оштрафовали за выход из технической зоны

Тренера «Химок» Черевченко оштрафовали за выход из технической зоны
Футбол / РПЛ 0
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о ряде принятых решений по матчам 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По игроку «Химок» Трошечкину КДК принял решение ограничиться одним матчем дисквалификации. За нарушение санитарного регламента — штраф 50 тысяч рублей. Черевченко вышел за пределы технической зоны — 30 тысяч рублей.

За нарушение санитарного регламента — штраф «Ростову» 50 тысяч.

«Сочи» обращался к нам об отмене четвёртой жёлтой карточки Терехова. Заключение судейской комиссии — предупреждение вынесено правильно.

Болельщики обоих клубов на матче «Краснодар» — «Сочи» нарушали социальную дистанцию. «Краснодар» оштрафован на 25 тысяч рублей. «Сочи» — на пять тысяч, так как это первое подобное нарушение в сезоне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

КДК РФС назначил штрафы по матчу «Арсенал» — «Спартак»
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