Тренера «Химок» Черевченко оштрафовали за выход из технической зоны

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о ряде принятых решений по матчам 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«По игроку «Химок» Трошечкину КДК принял решение ограничиться одним матчем дисквалификации. За нарушение санитарного регламента — штраф 50 тысяч рублей. Черевченко вышел за пределы технической зоны — 30 тысяч рублей.
За нарушение санитарного регламента — штраф «Ростову» 50 тысяч.
«Сочи» обращался к нам об отмене четвёртой жёлтой карточки Терехова. Заключение судейской комиссии — предупреждение вынесено правильно.
Болельщики обоих клубов на матче «Краснодар» — «Сочи» нарушали социальную дистанцию. «Краснодар» оштрафован на 25 тысяч рублей. «Сочи» — на пять тысяч, так как это первое подобное нарушение в сезоне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 6 мая 2021
-
19:18
-
18:57
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:14
-
18:14
-
18:08
-
18:06
-
18:01
-
17:36
-
17:28
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:42
-
16:41
-
16:30
-
16:12
-
16:12
-
16:09
-
16:03
-
15:44
-
15:41
-
15:32
-
15:16
-
15:13
-
14:58
-
14:40
-
14:35
-
14:19
-
14:16
-
14:12
-
13:50
-
13:35