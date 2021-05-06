Орлов поделился мнением, нужно ли давать «Оренбургу» лицензию на участие в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение по поводу возможного лицензирования «Оренбурга» на участие в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
«Окончательное решение о выдаче лицензий РПЛ будет 12 мая. Но «Оренбург» выступил с заявлением, что до 10 тысяч стадион расширят. Однако, при всей любви к Оренбургу или к любому другому городу, надо быть принципиальными, чтобы «Тамбов» не получился второй раз. Есть правила лицензирования, и никаких исключений быть не должно.
У «Оренбурга» ещё и искусственное поле — это тоже минус. УЕФА и ФИФА разрешают играть на искусственном покрытии, но надо же пожалеть футболистов, которые рискуют получить травмы. Но это уже пусть решают компетентные органы. Хотелось бы, чтобы было так: есть правило — надо его выполнять», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 6 мая 2021
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