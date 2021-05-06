Орлов: Сафонов «Зениту» не подходит, а Максименко — какой-то ребёнок в воротах

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением нужен ли «Зениту» новый молодой вратарь, а также рассмотрел кандидатуры голкиперов, которые могли бы выступать за питерский клуб.
«Думаю, вратарь для «Зенита» вырастет в своём городе. Сафонов не подходит. Дюпин мне интереснее, хотя у него тоже такая манера игры, которая не вызывает спокойствия у своих защитников. Но он, конечно, тянет мячи и играет сильнее Сафонова. Вы видели гол, который пропустил Матвей от Нобоа? В ближний угол! Ну как так? Сафонов ещё не состоявшийся, ему надо поиграть года три-четыре.
И мне не нравится Максименко. Он очень не уверен. Это ещё какой-то ребёнок в воротах. У него бывают детские ошибки. Иногда выручает? Слово «иногда» — ключевое, а должен постоянно выручать. Вратарь — это не тот, кто из девяток достаёт мячи, а тот, кто бабочек не пропускает. Яшин был такой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 6 мая 2021
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