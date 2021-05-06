Источник: игроки «Реала» считают, что Зидан покинет клуб

Игроки мадридского «Реала» склонны считать, что главный тренер команды Зинедин Зидан покинет клуб в конце сезона, сообщает Goal.



По информации источника, игроки чувствуют, что Зидан устал бороться с травмами, календарём и критикой СМИ. Зидану также наскучил распорядок дня, по которому он живёт более 12 месяцев. Ему нравится проводить тренировки, но из-за антикоронавирусных протоколов тренер должен принимать душ дома и заниматься подготовительной работой вдали от игроков.



Некоторые игроки клуба больше не поддерживают наставника. Например, Марсело и Иско недовольны своими игровыми ролями, а также проводимым временем на поле. Руководство «Реала» надеется, что Зидана получится убедить отработать контракт до конца. Но совет директоров мадридского клуба будет уважать любое решение француза.

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