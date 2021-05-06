«Минай», отказывавшийся играть с «Шахтёром», всё-таки вышел на матч

«Минай» вышел на матч 25-го тура чемпионата Украины с «Шахтёром», несмотря на ранее появившуюся информацию, что клуб будет бойкотировать игру.
Причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трёх забитых голов. Некоторые букмекеры и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок. Игроки клуба закрылись в раздевалке НСК «Олимпийский» в Киеве, где должен был состояться матч, и отказывались играть.
«Минай» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 18 очками за 24 сыгранных матча. Донецкий клуб занимает второе место с 48 очками, отставая от лидера соревнований киевского «Динамо» на 14 очков.
- 6 мая 2021
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