Червиченко: нырнув в ФНЛ, можно ужаснуться от несоответствия команд и стадионов регламенту

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил состояние российских футбольных клубов и их стадионов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
«Правовой нигилизм в ФНЛ давно пора искоренить. Да и вообще эту лигу нужно почистить прилично. Если туда как следует нырнуть и посмотреть соответствие всех команд и их стадионов регламенту и положениям, можно как следует ужаснуться. Моё мнение, что 80 процентов из них не соответствует этому. Всё так, потому что на договорнячках, на связях, на приближении к сильным мира сего.
А вы понимаете, что обращение к сильным чревато? Мы живём в такое время, что никто никому ничего бесплатно не делает. Вы один раз к ним обратились, вам помогли, вас протащили, значит, вы уже должны. И в какой-то момент с какой-то просьбой могут обратиться к вам, и не факт, что с какой-то приятной и хорошей для вас. Эти моменты и есть ростки коррупции, которые сеются перед началом сезона», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 6 мая 2021
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