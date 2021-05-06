Червиченко: нырнув в ФНЛ, можно ужаснуться от несоответствия команд и стадионов регламенту

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил состояние российских футбольных клубов и их стадионов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Правовой нигилизм в ФНЛ давно пора искоренить. Да и вообще эту лигу нужно почистить прилично. Если туда как следует нырнуть и посмотреть соответствие всех команд и их стадионов регламенту и положениям, можно как следует ужаснуться. Моё мнение, что 80 процентов из них не соответствует этому. Всё так, потому что на договорнячках, на связях, на приближении к сильным мира сего.

А вы понимаете, что обращение к сильным чревато? Мы живём в такое время, что никто никому ничего бесплатно не делает. Вы один раз к ним обратились, вам помогли, вас протащили, значит, вы уже должны. И в какой-то момент с какой-то просьбой могут обратиться к вам, и не факт, что с какой-то приятной и хорошей для вас. Эти моменты и есть ростки коррупции, которые сеются перед началом сезона», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».