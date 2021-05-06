Журналист Франков: «Минай» не захотел исполнять указ о «сливе» матча с «Шахтёром»

Украинский спортивный журналист Артём Франков поделился мнением, почему «Минай» вышел на матч 25-го тура чемпионата Украины с «Шахтёром», несмотря на ранее появившуюся информацию, что клуб будет бойкотировать игру.



«Минай» должен был проиграть в три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты… Но дело не в коэффициентах или обещаниях главы комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков — как минимум.



Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги кого-то из окружения «Миная». А вот выйти — опасно, потому что «Шахтёр» кинет разобранному сопернику пятерик, ставки зайдут, и тогда начнется мощный шухер с участием МВД. Полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат.



Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета. Так что пока, до поступлений новых сведений, разбираемся. Однако у ребят конкретный тупик, да, игроки — заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждёт немало открытий», — написал Франков в своём «телеграм-канале».

«Минай», отказывавшийся играть с «Шахтёром», всё-таки вышел на матч