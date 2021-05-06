«Пора перестать быть банановой республикой». Червиченко — о ситуации с «Оренбургом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу ситуации с недопуском «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу.
«Нам пора в рамках нашей футбольной страны перестать быть банановой республикой. Есть правила, нормы и законы, которые нужно чётко соблюдать. А не так, что строгость любого закона в России нивелируется необязательностью его исполнения. А также, что причастность к небожителям даёт индульгенцию на почти повсеместное нарушение того или иного закона. Допустим, очень простая ситуация: команды выходят в еврокубки и им присылают положение для выступления.
Я не припомню ни одной дискуссии на счёт спортивной составляющей. Все что делают? Берут под козырёк и идут выполнять все требования: к раздевалке, судейским, инфраструктуре и трансляциям. Нигде и никто не рассуждает о спортивном принципе. Почему в Европе все берут под козырёк, а в своей собственной стране никто так не поступает? Сколько может продолжаться этот хозяйственный бардак. Разве «Оренбург» в прошлый раз не вышел с таким же недостроенным стадионом в РПЛ, и только его близость к определённой и большой структуре позволила им играть. Ничего не путаю? Так почему сейчас они опять собираются выйти, при этом опять не реконструировав, не приведя в норму свой совдеповский стадион и не выполнив определённые требования?
Я считаю, что строгость запретов в этой ситуации хороша. Мы не должны получать недокомплект в виде «Оренбурга». Есть люди и регионы, которые тратят на это деньги, а у этих почему индульгенция? Почему люди должны переодеваться в собачатнях, мыться ржавой водой после игры и терпеть срывы трансляций из-за обрыва кабеля», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 6 мая 2021
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