В Италии наказали футболиста за фразу о «восстании рабов» в адрес темнокожего соперника

Нападающий итальянской «Пизы» Микеле Маркони дисквалифицирован на 10 матчей за расистскую фразу о «восстании рабов» в адрес темнокожего соперника. Такое решение приняла итальянская федерация футбола.
Инцидент произошёл в декабре 2020 года, во время матча Серии Б «Пиза» — «Кьево» (2:2). Нападающий хозяев Микеле Маркони сказал фразу о «восстании рабов» в адрес полузащитника гостей Джоэла Оби. «Кьево» дал ход разбирательствам по этому делу. Как итог, Маркони получил наказание в виде десяти матчей дисквалификации.
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий «Пизы» провёл в Серии Б 35 матчей и забил 13 голов. Пизанская команда, набрав 45 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице второго по престижности дивизиона Италии. «Кьево» (50) — на седьмом месте.
- 6 мая 2021
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