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«Арсенал» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала ЛЕ

«Арсенал» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 6 мая, состоится матч «Арсенал» — «Вильярреал». Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Вильярреал».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Джака, Бельерин, Смит, Парти, Сака, Пепе, Обамеянг, Эдегор.

«Вильярреал»: Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос, Коклен, Парехо, Чуквезе, Алькасер, Морено.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении, которую возглавит Славко Винчич. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.

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