Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым

Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым
Футбол / Кубок России 0

Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, информирует пресс-служба РФС.

«Назначение на финал Кубка России — большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение», — приводит слова Иванова пресс-служба РФС.

Ассистентами главного судьи выступят Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск). VAR — Василий Казарцев (главный), Антон Аверьянов (ассистент).

Напомним, финальный матч Кубка страны состоится в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. В матче за трофей встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

Лучший бомбардир «Крыльев»: в финале Кубка не боимся «Локо», будем играть в свой футбол
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021