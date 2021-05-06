Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, информирует пресс-служба РФС.
«Назначение на финал Кубка России — большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение», — приводит слова Иванова пресс-служба РФС.
Ассистентами главного судьи выступят Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Станислав Васильев (Ижевск). VAR — Василий Казарцев (главный), Антон Аверьянов (ассистент).
Напомним, финальный матч Кубка страны состоится в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. В матче за трофей встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».
- 6 мая 2021
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