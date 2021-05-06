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«Рома» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
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21:50 Мск
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«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала ЛЕ

«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 4 мая, состоится матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Манчестер Юнайтед».

Команды объявили стартовые составы:

«Рома»: Миранте, Бруно Перес, Рожер Ибаньес, Смоллинг, Карсдорп, Кристанте, Манчини, Педро, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Магуайр, Бейи, Ван-Биссака, Фред, ван де Бек, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

Обслужит встречу бригада арбитров из Германии, которую возглавит Феликс Брих. Ассистенты — Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — Феликс Цвайер.

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