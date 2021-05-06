Игрок румынского «ЧФР» был вынужден догонять клубный автобус, который уехал без него

Полузащитник клуба «ЧФР Клуж» Овидиу Хобан попал в неловкую ситуацию после матча команды с «Академикой Клинчени» в рамках 6-го тура плей-офф Высшей лиги Румынии. Игра прошла 6 мая на стадионе «Клинсни» в Клинчени. Победу одержал «ЧФР» со счётом 1:0.



На видео Хобан сначала пытается угнаться за клубным автобусом, а затем осознав, что у него это не выходит, достаёт мобильный телефон и садится в остановившийся автомобиль.



Автобус румынского «ЧФР» забыл забрать игрока со стадиона

Хобан вышел на замену на 78-й минуте, а на 88-й минуте получил жёлтую карточку. «ЧФР Клуж» занимает первое место в плей-офф чемпионата, выиграв четыре из шести матчей. «Академика Клинчени» занимает последнее, шестое место, проиграв пять из шести встреч.