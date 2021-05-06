«Шахтёр» разгромил «Минай», чьи футболисты планировали бойкотировать матч

В матче 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» разгромил «Минай». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 4:0. «Минай» вышел на матч, несмотря на ранее появившуюся информацию, что клуб будет бойкотировать игру.



Причиной протеста «Миная» стали аномально подскочившие котировки ставок на матч у букмекеров. За день на победу «Миная» коэффициенты в букмекерских конторах выросли с 27 до 44. Также крупное количество ставок было совершено на то, что в матче будет более трёх забитых голов.



На 29-й минуте счёт открыл полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко, ему ассистировал Додо. На 53-й минуте Манор Соломон удвоил преимущество «Шахтёра», Тете отдал голевую передачу. На 70-й минуте Майкон забил 3-й гол «горняков». А на 81-й минуте Степаненко поставил точку в матче, оформив дубль.



Финальный свисток зафиксировал разгромную победу донецкого клуба 4:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Новохатнием. Ассистенты — Александр Холодинский и Станислав Марулин. Резервный арбитр — Роман Блавацкий.



«Шахтёр» в 25 матчах набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Минай» (18) — на 14-м месте.

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