«Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с «Арсеналом»

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА лондонский «Арсенал» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Вильярреал».



Команды имели несколько верных шансов отличиться, но в некоторых моментах не хватало везения, а в некоторых вратари показывали высокий уровень игры. Хорошую возможность открыть счёт имел защитник лондонского клуба Роб Холдинг, но его удар головой на 72-й минуте встречи прошёл выше перекладины. На 79-й минуте Обамеянг мог вывести «Арсенал» вперёд, но попал в штангу ворот.



Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении, которую возглавил Славко Винчич. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.



В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Таким образом, по сумме двух встреч в финал вышел испанский клуб.