«Вильярреал» вышел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с «Арсеналом»

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА лондонский «Арсенал» принимал «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Вильярреал».
Команды имели несколько верных шансов отличиться, но в некоторых моментах не хватало везения, а в некоторых вратари показывали высокий уровень игры. Хорошую возможность открыть счёт имел защитник лондонского клуба Роб Холдинг, но его удар головой на 72-й минуте встречи прошёл выше перекладины. На 79-й минуте Обамеянг мог вывести «Арсенал» вперёд, но попал в штангу ворот.
Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении, которую возглавил Славко Винчич. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Вильярреал» обыграл лондонский «Арсенал» со счётом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Таким образом, по сумме двух встреч в финал вышел испанский клуб.
- 7 мая 2021
-
01:15
-
01:00
-
01:00
-
00:37
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:29
-
23:19
-
23:06
-
22:40
-
22:32
-
22:03
-
22:00
-
21:31
-
21:23
-
21:09
-
20:51
-
20:41
-
20:37
-
20:28
-
20:20
-
20:14
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:46
-
19:42
-
19:18
-
18:57
-
18:45
-
18:39
-
18:28