Вместе с Тедеско «Спартак» покинет весь тренерский штаб

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что по окончании нынешнего сезона московский клуб покинет не только главный тренер Доменико Тедеско, а весь тренерский штаб.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона «Спартак» покинет и весь его штаб», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ганновер».