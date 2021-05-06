Азар: у меня не было намерения обидеть болельщиков «Реала», я приехал сюда побеждать

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар принёс извинения болельщикам клуба после того, как фанаты возмутились поведением игрока после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» 0:2. После матча бельгиец смеялся и шутил с бывшими одноклубниками. Момент попал в телетрансляцию и вызвал множество негативных эмоций со стороны фанатов мадридского клуба.



«Я прошу прощения. Сегодня я прочитал множество мнений о моём поведении. У меня не было намерения обидеть болельщиков мадридского «Реала». Играть за «Реал» было моей мечтой, и я приехал сюда, чтобы побеждать.



Сезон ещё не окончен, мы должны вместе сражаться за титул в Ла Лиге! Hala Madrid!» – написал Азар в разделе «сториз» в своём «инстаграме».



Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.

Азар смеялся в компании игроков «Челси» после проигрыша «Реала»