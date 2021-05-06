Неймар: я горжусь игрой «ПСЖ». Мы сделали всё, что могли

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал поражение команды.



«Тяжело это писать, всё ещё очень грустно из-за поражения. Но я горжусь тем, как выступила вся команда, мы сделали всё, что могли. К сожалению, нашей лучшей игры было недостаточно. Пусть этот проигрыш станет нам уроком, мы продолжим наше развитие», — написал бразилец в своём «инстаграме».

Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.